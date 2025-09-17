Više od hronike atentata

Knjiga Vixere govori o državnom terorizmu, kriminalizaciji Službe državne bezbednosti i krvavom tragu koji se od dalekih sedamdesetih, preko ratova devedesetih, vuče sve do današnjih dana i onemogućava da Srbija i dan-danas postane slobodna i demokratska država

Priča o ubistvima jugoslovenskih emigranata u poslednje tri decenije 20. veka, koja je organizovala Služba državne bezbednosti SFRJ, poslužila je Srđanu Cvijiću da knjigom Vixere, u maniru uzbudljivog dokumentarnog romana a na osnovu temeljnog istraživanja, dopuni priču o hladnom ratu u Evropi – baveći se izbeglicama poreklom iz Jugoslavije. Rat između starih neprijatelja, četnika i ustaša, dobio je posle 1945. novu stranu u sukobu, jugoslovensku Udbu, koja je