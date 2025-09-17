Više od hronike atentata

Radar pre 49 minuta  |  Radar
Više od hronike atentata

Knjiga Vixere govori o državnom terorizmu, kriminalizaciji Službe državne bezbednosti i krvavom tragu koji se od dalekih sedamdesetih, preko ratova devedesetih, vuče sve do današnjih dana i onemogućava da Srbija i dan-danas postane slobodna i demokratska država

Priča o ubistvima jugoslovenskih emigranata u poslednje tri decenije 20. veka, koja je organizovala Služba državne bezbednosti SFRJ, poslužila je Srđanu Cvijiću da knjigom Vixere, u maniru uzbudljivog dokumentarnog romana a na osnovu temeljnog istraživanja, dopuni priču o hladnom ratu u Evropi – baveći se izbeglicama poreklom iz Jugoslavije. Rat između starih neprijatelja, četnika i ustaša, dobio je posle 1945. novu stranu u sukobu, jugoslovensku Udbu, koja je
Otvori na radar.rs

Jugoslavija »

Redforda smrvila smrt glumice koja je patila za dasom iz Jugoslavije: Dvoje dece sahranio, pa ga smuvala 20 godina mlađa

Redforda smrvila smrt glumice koja je patila za dasom iz Jugoslavije: Dvoje dece sahranio, pa ga smuvala 20 godina mlađa

Mondo pre 9 sati
Zemlja bivše Jugoslavije odustala od takmičenja na Evroviziji 2026: Šok! Ko će učestvovati?

Zemlja bivše Jugoslavije odustala od takmičenja na Evroviziji 2026: Šok! Ko će učestvovati?

Telegraf pre 12 sati
Može li Skupština Srbije zakonom ukinuti avnojevsku Jugoslaviju: POKS traži povratak monarhije

Može li Skupština Srbije zakonom ukinuti avnojevsku Jugoslaviju: POKS traži povratak monarhije

Nedeljnik pre 16 sati
Sećanje na velikana: Kako je Robert Redford ugostio poznatog srpskog reditelja na „Sundance“-u

Sećanje na velikana: Kako je Robert Redford ugostio poznatog srpskog reditelja na „Sundance“-u

Danas pre 1 sat
Jurili zlato pod zastavom zemlje koja prestaje da postoji: Održana beogradska premijera filma „Izgubljeni Drim Tim“

Jurili zlato pod zastavom zemlje koja prestaje da postoji: Održana beogradska premijera filma „Izgubljeni Drim Tim“

Dnevnik pre 1 sat
Održana beogradska premijera filma „Izgubljeni drim tim”

Održana beogradska premijera filma „Izgubljeni drim tim”

Politika pre 1 sat
Dušan Mihalek: Sve vreme sam nastojao da spajam jugoslovensku i izraelsku muziku

Dušan Mihalek: Sve vreme sam nastojao da spajam jugoslovensku i izraelsku muziku

Telegraf pre 12 sati
Jugoslavija »

Ključne reči

Jugoslavija

Društvo, najnovije vesti »

Vanredno stanje zbog protesta blokadom puteva uz podršku akademaca u Ekvadoru

Vanredno stanje zbog protesta blokadom puteva uz podršku akademaca u Ekvadoru

Beta pre 29 minuta
Vreme sutra svežije, s padavinama u određenim delovima Srbije

Vreme sutra svežije, s padavinama u određenim delovima Srbije

Danas pre 44 minuta
Vremeplov: Rođen srpski pisac Vladan Desnica

Vremeplov: Rođen srpski pisac Vladan Desnica

RTV pre 9 minuta
Više od hronike atentata

Više od hronike atentata

Radar pre 49 minuta
Sve je to od dobrog vina

Sve je to od dobrog vina

Radar pre 49 minuta