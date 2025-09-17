Određeno ko će suditi 177. "večiti derbi"

Nenad Minaković će biti glavni sudija 177. "večitog derbija" između Partizana i Crvene zvezde, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

Derbi meč devetog kola Superlige Srbije između Partizana i Crvene zvezde biće odigran u subotu od 19.00 časova na Stadionu u Humskoj ulici. Glavni sudija 177. "večitog derbija" biće iskusni Nenad Minaković. Pomagaće mu na terenu Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić. U VAR sobi će sedeti Jelena Cvetković i Momčilo Marković. Nenad Minaković je u karijeri odsudio više od 100 utakmica u Superligi Srbije, četiri meča u Ligi Evrope i tri