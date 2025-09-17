Određeno ko će suditi 177. "večiti derbi"

RTS pre 2 sata
Određeno ko će suditi 177. "večiti derbi"

Nenad Minaković će biti glavni sudija 177. "večitog derbija" između Partizana i Crvene zvezde, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

Derbi meč devetog kola Superlige Srbije između Partizana i Crvene zvezde biće odigran u subotu od 19.00 časova na Stadionu u Humskoj ulici. Glavni sudija 177. "večitog derbija" biće iskusni Nenad Minaković. Pomagaće mu na terenu Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić. U VAR sobi će sedeti Jelena Cvetković i Momčilo Marković. Nenad Minaković je u karijeri odsudio više od 100 utakmica u Superligi Srbije, četiri meča u Ligi Evrope i tri
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Bili džin king kup: Kostjuk i Svitolina srušile Španiju i obezbedile polufinale

Bili džin king kup: Kostjuk i Svitolina srušile Španiju i obezbedile polufinale

Kurir pre 0 minuta
Superkup Italije u decembru u Rijadu, učestvuje četiri kluba

Superkup Italije u decembru u Rijadu, učestvuje četiri kluba

Sport klub pre 10 minuta
Superkup Italije u decembru u Rijadu

Superkup Italije u decembru u Rijadu

Sportski žurnal pre 10 minuta
Pafos (ni)je čudo: Kipranima sa desetoricom istorijski bod!

Pafos (ni)je čudo: Kipranima sa desetoricom istorijski bod!

Sport klub pre 1 sat
Ukrajinke u polufinalu Bili Džin King kupa

Ukrajinke u polufinalu Bili Džin King kupa

Sportski žurnal pre 24 minuta
Bili Džin King kup: Ukrajinke zakazale duel sa Italijankama

Bili Džin King kup: Ukrajinke zakazale duel sa Italijankama

Sport klub pre 1 sat
Velikani ulaze u NBA evropsku ligu – stižu i Mančester siti i PSŽ

Velikani ulaze u NBA evropsku ligu – stižu i Mančester siti i PSŽ

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanFudbalski savezSuperligaFudbalski savez SrbijederbiLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Ognjen Dobrić o neuspehu reprezentacije Srbije i kapitenskoj traci u Crvenoj zvezdi

Ognjen Dobrić o neuspehu reprezentacije Srbije i kapitenskoj traci u Crvenoj zvezdi

Danas pre 5 minuta
Australijski izazov: Kad i gde možete da gledate košarkaški meč Partizan – Panatinaikos?

Australijski izazov: Kad i gde možete da gledate košarkaški meč Partizan – Panatinaikos?

Danas pre 45 minuta
Crvena zvezda miljama daleko od Evrolige pred 40 minuta odluke

Crvena zvezda miljama daleko od Evrolige pred 40 minuta odluke

Danas pre 1 sat
Pafos pokazao zube na startu Lige šampiona, Bode Glimt takođe neporažen u gostima

Pafos pokazao zube na startu Lige šampiona, Bode Glimt takođe neporažen u gostima

Danas pre 1 sat
Ukrajina u polufinalu Bili Džin King kupa

Ukrajina u polufinalu Bili Džin King kupa

Danas pre 3 sata