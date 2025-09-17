Uprava o pritvorenom studentu: Prebačen je u bolnicu kasno popodne

RTS pre 14 minuta
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je, povodom slučaja pritvorenog studenta FTN-a u Novom Sadu Bogdana Jovičića koji štrajkuje glađu, da je B. J. prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu kasno popodne i da svi koji imaju odobrenje suda mogu da ga posete.

"Lice B. J. je prebačeno kasno popodne u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, a ne u 12 časova kao što su neki mediji preneli, preuzimajući neproverenu informaciju sa društvenih mreža. Nije tačna informacija ni da ovo lice štrajkuje glađu sedam dana, jer je počeo da odbija hranu pripremljenu u zavodu u petak, 12. septembra, što znači da je danas peti dan kako ne uzima hranu. S obzirom na tu činjenicu, njegovo zdravstveno stanje i svi vitalni parametri su
Kurir pre 30 minuta
N1 Info pre 1 sat
Nova pre 3 sata
Moj Novi Sad pre 2 sata
Novi magazin pre 3 sata
N1 Info pre 3 sata
N1 Info pre 3 sata
