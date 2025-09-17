Vlahović: Težak period iza mene, 99 odsto stvari je netačno

Srpski napadač Dušan Vlahović naveo je posle sjajne partije u remiju Juventusa i Borusije Dortmund 4:4 da je pronašao snagu posle teškog perioda.

Vlahović je briljirao sa dva gola i asistencijom u remiju 4:4 Juventusa i Borusije Dortmund na otvaranju nove sezone Lige šampiona. "Mislim da sve dolazi sa iskustvom. Mlad smo tim, ali moramo bolje da igramo, čitamo situacije i ranije ih završavamo. Ne smemo odmah da primimo golove nakon postizanja golova. Važno je da nismo izgubili", govorio je Vlahović za Skaj sport posle meča. Uspešno se adaptirao u "džokera" sa klupe. "Na menadžeru je da odluči, ja sam