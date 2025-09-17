Evropska komisija danas usvaja nove sankcije protiv Izraela

RTV pre 35 minuta  |  Tanjug
BRISEL - Evropska komisija usvojiće danas nove sankcije protiv Izraela zbog rata u Pojasu Gaze, saopštio je portparol EK.

"Komesari će sutra da usvojiti paket mera protiv Izraela. Konkretno, reč je o predlogu za suspendovanje određenih trgovinskih odredbi u sporazmima između Evropske unije i Izraela", rekao je portparol EU na konferenciji za novinare. Prethodno je predsednica EK Ursula fon der Lajen predložila sankcije za "izraelske ministre ekstremiste" i ''nasilne doseljenike Izraela na palestinskim teritorijama'', prenosi Rojters. Govoreći o Gazi, ona je rekla da ono što se tamo
B92 pre 50 minuta
