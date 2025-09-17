IDF: Oko 400.000 Palestinaca do sada evakuisano iz grada Gaze

TEL AVIV - Oko 400.000 Palestinaca je do sada evakuisano iz grada Gaze u druge delove Pojasa, prema novoj proceni izraelske vojske (IDF).

Procenjuje se da je oko milion Palestinaca živelo u gradu Gazi pre nego što je IDF počeo da se priprema za veliku ofanzivu protiv Hamasa u tom području, prenosi Tajms of Izrael. Pre ofanzive, IDF je naredio Palestincima u svim delovima grada Gaze da se odmah evakuišu u humanitarnu zonu koju je Izrael odredio na jugu Pojasa. Poslednjih dana, tempo evakuacija je porastao na desetine hiljada ljudi dnevno, prema podacima izraelske vojske, čije su procene generalno veće