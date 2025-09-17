Inovativni lek za lečenje gojaznosti Vigovi dostupan u Srbiji

BEOGRAD - Prve količine leka za gojaznost ''Vigovi'' stigle su u Srbiju i do kraja nedelje biće dostupne u apotekama u svim većim gradovima u zemlji.

Ovo je jedini inovativni lek za lečenje gojaznosti koji je nedostajao u Srbiji, a da je naveden u poslednjem izdanju Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse ''Lečenje gojaznosti'' Ministarstva zdravlja. Njegovim uvođenjem kompletirane su sve terapijske opcije za lečenje ove hronične bolesti navedene u vodiču, rečeno je Tanjugu. ''Gojaznost je ozbiljna, hronična bolest i smatra se jednom od najvećih pandemija modernog doba. Inovativne terapijske opcije za lečenje