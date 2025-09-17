Tramp: Veza SAD i UK neprocenjiva i večna; Kralj Čarls: Nepokolebljivo poverenje

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
Tramp: Veza SAD i UK neprocenjiva i večna; Kralj Čarls: Nepokolebljivo poverenje

LONDON - Američki predsednik i prva dama Donald i Melanija Tramp su, pre svečanog ručka koji je u njihovu čast priredio britanski kralj Čarls Treći u zamku Vindzor, položili venac na grob kraljice Elizabete Druge u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru.

Nakon toga oni su u prisustvu biskupa obišli kapelu u kojoj je sahranjeno 11 monarha, uključujući Henrija Osmog i poslušali nastup kapelskog hora, piše Gardijan. Bračni par Tramp je potom posetio izložbu posvećenu odnosima Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u Zelenoj salonskoj sobi u Vindzoru. Na izložbi su na pet stolova ilustrovani odnosi dve zemlje, a na prvom stolu je izloženo prvo izdanje Opšte istorije Virdžinije Džona Smita iz 1624. godine, što
