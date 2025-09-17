"Nemilosrdan, odlučan, preporođen - Kako ga Tudore ovakvog držiš na klupi?"

Nakon spektakularnog remija Juventusa i Borusije iz Dortmunda rezultatom 4:4 u prvom kolu Lige šampiona i fantastične partije srpskog napadača Dušana Vlahovića, koji je u igru ušao u 58. minutu i upisao dva gola i asistenciju, trener "stare dame" Igor Tudor se našao na udaru italijanske štampe, posebno ugledne "Gazete delo Sport".

Tudor je sinoć u napadu šansu dao novopridošlim Opendi i Džonatanu Dejvidu, ali ekipa mu je "kliknula" tek pošto je ušao Vlahović. Srbin je u subotu počeo derbi protiv Intera (4:3), T udor je kazao da nije važno ko je starter, već ko završi meč, ali "Gazeta" to vidi ovako: "Nemilosrdan, odlučan, preporođen. Tudore, kako sada držiš ovakvog Vlahovića na klupi? Dušan Vlahović je trenutno najefikasniji i najodlučniji igrač Juventusa – to više nije stvar mišljenja, već