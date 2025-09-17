"Nemilosrdan, odlučan, preporođen - Kako ga Tudore ovakvog držiš na klupi?"

Sportske.net pre 32 minuta  |  Sportske.net
"Nemilosrdan, odlučan, preporođen - Kako ga Tudore ovakvog držiš na klupi?"

Nakon spektakularnog remija Juventusa i Borusije iz Dortmunda rezultatom 4:4 u prvom kolu Lige šampiona i fantastične partije srpskog napadača Dušana Vlahovića, koji je u igru ušao u 58. minutu i upisao dva gola i asistenciju, trener "stare dame" Igor Tudor se našao na udaru italijanske štampe, posebno ugledne "Gazete delo Sport".

Tudor je sinoć u napadu šansu dao novopridošlim Opendi i Džonatanu Dejvidu, ali ekipa mu je "kliknula" tek pošto je ušao Vlahović. Srbin je u subotu počeo derbi protiv Intera (4:3), T udor je kazao da nije važno ko je starter, već ko završi meč, ali "Gazeta" to vidi ovako: "Nemilosrdan, odlučan, preporođen. Tudore, kako sada držiš ovakvog Vlahovića na klupi? Dušan Vlahović je trenutno najefikasniji i najodlučniji igrač Juventusa – to više nije stvar mišljenja, već
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Vlahović: Težak period iza mene, 99 posto stvari je netačno

Vlahović: Težak period iza mene, 99 posto stvari je netačno

RTS pre 3 minuta
Svima se sviđa kako igra Dušan Vlahović: Pljušte pohvale na račun Srbina, oglasio se i legendarni trener

Svima se sviđa kako igra Dušan Vlahović: Pljušte pohvale na račun Srbina, oglasio se i legendarni trener

Mondo pre 18 minuta
Srpski inat je čudo: Otpisali ga, on se ponovo „rodio“!

Srpski inat je čudo: Otpisali ga, on se ponovo „rodio“!

Sputnik pre 28 minuta
VIDEO Hrvatski trener kipteo od besa: Kada je video šta rade njegovi igrači na meču protiv Vlahovića nije mogao da se smiri

VIDEO Hrvatski trener kipteo od besa: Kada je video šta rade njegovi igrači na meču protiv Vlahovića nije mogao da se smiri

Nova pre 53 minuta
"Nemilosrdan, odlučan, preporođen: Tudore, kako sada držiš ovakvog Vlahovića na klupi?"

"Nemilosrdan, odlučan, preporođen: Tudore, kako sada držiš ovakvog Vlahovića na klupi?"

B92 pre 58 minuta
Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Nedeljnik pre 1 sat
Tudor o Vlahoviću: "Bilo je dobro što nije igrao od starta"

Tudor o Vlahoviću: "Bilo je dobro što nije igrao od starta"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

JuventusInterLiga Šampionaderbi

Sport, najnovije vesti »

Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Hot sport pre 3 minuta
Džabari Parker pred turnir u Australiji emotivan: Evo i zašto!

Džabari Parker pred turnir u Australiji emotivan: Evo i zašto!

Hot sport pre 3 minuta
Suncobran za Dušana na derbiju

Suncobran za Dušana na derbiju

Sportski žurnal pre 3 minuta
"Krasio ga je Zvezdin duh, imam predlog za klub": Đurovski se u suzama oprostio od Milovanovića

"Krasio ga je Zvezdin duh, imam predlog za klub": Đurovski se u suzama oprostio od Milovanovića

Mondo pre 3 minuta
Minut ćutanja na utakmicama Super i Prve lige

Minut ćutanja na utakmicama Super i Prve lige

Sport klub pre 3 minuta