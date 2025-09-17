Saudijska Arabija: Članice SB UN da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca

Večernje novosti pre 55 minuta
Saudijska Arabija: Članice SB UN da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno…

SAUDIJSKA Arabija najoštrije osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Gazi, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

Foto: Tanjug/AP photo Rijad je, takođe, pozvao članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. Izrael je juče započeo kopnenu ofanzivu da bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, što je naišlo na kritike iz zemalja širom regiona, uključujući Katar, koji je bio domaćin i posrednik u pregovorima o prekidu vatre, navodi
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Saudijska Arabija najoštrije osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Gazi

Saudijska Arabija najoštrije osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Gazi

Politika pre 26 minuta
BLOG UŽIVO: Evropski udar na Izrael – detalji o suspenziji sporazuma, Tel Aviv preti odmazdom

BLOG UŽIVO: Evropski udar na Izrael – detalji o suspenziji sporazuma, Tel Aviv preti odmazdom

Nova pre 1 sat
Najmoćnija arapske zemlja se oglasila o Izraelu Preko ovoga neće preći

Najmoćnija arapske zemlja se oglasila o Izraelu Preko ovoga neće preći

Alo pre 1 sat
Izrael planira potpuno opkoliti grad Gazu

Izrael planira potpuno opkoliti grad Gazu

SEEbiz pre 2 sata
Grad sravnjen sa zemljom - više od pola miliona ljudi zarobljeno; Nema struje i interneta FOTO/VIDEO

Grad sravnjen sa zemljom - više od pola miliona ljudi zarobljeno; Nema struje i interneta FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Ljudi totalno odsečeni od sveta! Pogođena ključna infrastruktura u Gazi: Razoreni grad u kojem ljudi umiru od gladi sada nema…

Ljudi totalno odsečeni od sveta! Pogođena ključna infrastruktura u Gazi: Razoreni grad u kojem ljudi umiru od gladi sada nema ni internet

Blic pre 3 sata
Gaza opkoljena, nova faza operacije "Gideonove kočije"! Prekinut internet i telefonske veze, ne zna se kakva će biti sudbina…

Gaza opkoljena, nova faza operacije "Gideonove kočije"! Prekinut internet i telefonske veze, ne zna se kakva će biti sudbina više od pola miliona ljudi (foto)

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelSavet bezbednostiTanjugRojtersRijadKatarSB UNSaudijska ArabijaGaza

Svet, najnovije vesti »

Eksplozije kod najveće nuklearke u Evropi, kulja crni cim! Iaea se hitno oglasila, Moskva i Kijev ćute

Eksplozije kod najveće nuklearke u Evropi, kulja crni cim! Iaea se hitno oglasila, Moskva i Kijev ćute

Blic pre 5 minuta
Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu…

Srbin ubio ženu i teško ranio ćerku: Horor u Beču: Policija u stanu zatekla jeziv prizor, počinalac presudio sebi u automobilu

Blic pre 6 minuta
Ko je car Japana Naruhito, sa kojim se sastao Vučić u Tokiju?

Ko je car Japana Naruhito, sa kojim se sastao Vučić u Tokiju?

Danas pre 21 minuta
Iran nazvao besmislicama kritike SAD o raketnom programu

Iran nazvao besmislicama kritike SAD o raketnom programu

Danas pre 16 minuta
Rusi napravili uporište u stambenim zonama: Ukrajinski analitičari o neuspehu ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku (mapa)

Rusi napravili uporište u stambenim zonama: Ukrajinski analitičari o neuspehu ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku (mapa)

Pravda pre 16 minuta