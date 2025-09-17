Saudijska Arabija: Članice SB UN da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca

SAUDIJSKA Arabija najoštrije osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Gazi, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

Foto: Tanjug/AP photo Rijad je, takođe, pozvao članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzmu mere kako bi zaustavile izraelsko ubijanje, izgladnjivanje i prinudno raseljavanje Palestinaca, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. Izrael je juče započeo kopnenu ofanzivu da bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, što je naišlo na kritike iz zemalja širom regiona, uključujući Katar, koji je bio domaćin i posrednik u pregovorima o prekidu vatre, navodi