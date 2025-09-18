Stanković (Novi DSS): Principi za sklapanje koalicija - rušenje Vučićevog režima i odnos prema EU

Beta pre 37 minuta

Član Predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Stanković istakao je da su principi za eventualno sklapanje bilo kakvih koalicija u kojima bi ta stranka učestvovala "obavezivanje partnera na rušenje režima Aleksandra Vučića i odnos prema Evropskoj uniji (EU)".

Kada su u pitanju EU, Stanković je,  tokom gostovanja u emisiji "Bez cenzure" na KTV-u, naveo da je stranka izričito protiv integracija zato što smatra da one idu na štetu nacionalnih interesa, ali da je za svaku vrstu saradnje sa zvaničnim Briselom ukoliko je ona od koristi za Srbiju, preneo je danas Novi DSS.

Komentarišući situaciju u Srbiji, on je ocenio da su poslednjih meseci ogoljeni ne samo naprednjačka vlast nego i "nasilje, mržnja, obračuni i osvete", dodavši da trenutno prisustvujemo "vrhuncu beščašća koje niko normalan, pod uslovom da nečim nije ucenjen ne može da podrži".

On se složio sa konstatacijom da je "većina naroda državotvorna i patriotski raspoložena", ali je primetio da je Vučićeva vlast uspela da prevari tu većinu pošto je obećavala odbranu Kosova i Metohije i Republike Srpske.

"Stvari su počele dramatično da se menjaju pre dve godine kada su sa severa Kosova uklonjene barikade, a vlast je pristala na francusko-nemački plan. Nažalost, mi danas prisustvujemo kulminaciju te politike. U velikoj smo opasnosti i materijalnoj, i duhovnoj, i moralnoj", upozorio je Stanković.

On je obećao da nakon političkih promena "svaka zloupotreba državne funkcije i radnog mesta mora biti kažnjena" i da to neće biti revolucionarna pravda već uspostavljanje odgovornosti i pravne države.

(Beta, 18.09.2025)

Povezane vesti »

Stanković (NDSS): Prisustvujemo vrhuncu beščašća koje niko normalan ne može da podrži

Stanković (NDSS): Prisustvujemo vrhuncu beščašća koje niko normalan ne može da podrži

N1 Info pre 1 sat
„Principi za sklapanje koalicija – rušenje Vučićevog režima i odnos prema EU“

„Principi za sklapanje koalicija – rušenje Vučićevog režima i odnos prema EU“

Nova pre 57 minuta
Novi DSS ponavlja da je protiv evropskih integracija Srbije, ali…

Novi DSS ponavlja da je protiv evropskih integracija Srbije, ali…

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDSSDemokratska strankaEvropska UnijaDemokratske stranke SrbijeEU

Politika, najnovije vesti »

Eljšani: Građani bez kosovskih dokumenata moraće da se prijave policiji po ulasku na Kosovo i Metohiju

Eljšani: Građani bez kosovskih dokumenata moraće da se prijave policiji po ulasku na Kosovo i Metohiju

RTV pre 1 minut
Nemačka: 75 godina borbe za opstanak Jevrejske zajednice

Nemačka: 75 godina borbe za opstanak Jevrejske zajednice

Dojče vele pre 1 minut
Bakić: Studentska lista je formirana, vreme je da se saopšte imena, a na izbore – sa dve liste

Bakić: Studentska lista je formirana, vreme je da se saopšte imena, a na izbore – sa dve liste

Glas Zaječara pre 22 minuta
Srpska lista objavila predizborni spot: Slogom da sačuvamo i povratimo naše opštine

Srpska lista objavila predizborni spot: Slogom da sačuvamo i povratimo naše opštine

Euronews pre 17 minuta
Rajner Rudolf novi ambasador Nemačke na Kosovu

Rajner Rudolf novi ambasador Nemačke na Kosovu

Vesti online pre 7 minuta