Stanković (Novi DSS): Principi za sklapanje koalicija - rušenje Vučićevog režima i odnos prema EU

Kada su u pitanju EU, Stanković je, tokom gostovanja u emisiji "Bez cenzure" na KTV-u, naveo da je stranka izričito protiv integracija zato što smatra da one idu na štetu nacionalnih interesa, ali da je za svaku vrstu saradnje sa zvaničnim Briselom ukoliko je ona od koristi za Srbiju, preneo je danas Novi DSS.

Komentarišući situaciju u Srbiji, on je ocenio da su poslednjih meseci ogoljeni ne samo naprednjačka vlast nego i "nasilje, mržnja, obračuni i osvete", dodavši da trenutno prisustvujemo "vrhuncu beščašća koje niko normalan, pod uslovom da nečim nije ucenjen ne može da podrži".

On se složio sa konstatacijom da je "većina naroda državotvorna i patriotski raspoložena", ali je primetio da je Vučićeva vlast uspela da prevari tu većinu pošto je obećavala odbranu Kosova i Metohije i Republike Srpske.

"Stvari su počele dramatično da se menjaju pre dve godine kada su sa severa Kosova uklonjene barikade, a vlast je pristala na francusko-nemački plan. Nažalost, mi danas prisustvujemo kulminaciju te politike. U velikoj smo opasnosti i materijalnoj, i duhovnoj, i moralnoj", upozorio je Stanković.

On je obećao da nakon političkih promena "svaka zloupotreba državne funkcije i radnog mesta mora biti kažnjena" i da to neće biti revolucionarna pravda već uspostavljanje odgovornosti i pravne države.