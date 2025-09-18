Eksplozija na ulicama evropske zemlje! Danas se očekuje totalni haos, izlazi 800.000 ljudi, posebna opasnost su crni blokovi: "Ovo je horor šou"

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a Francuskoj već preti haos jer su za danas planirani masovni protesti širom zemlje, na kojima se očekuje da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi. Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda.

Najavljeno je čak 250 skupova širom Francuske povodom Dana društvene mobilizacije 18. septembra. Očekuje se masovni dolazak prosvetnih radnika, studenata, transportnih radnika, taksista i zaposlenih u industriji. Njih će na ulicama ispratiti skoro 80.000 policajaca, kako je najavio ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo dodajući da je rizik od nereda “značajan”. Mnoge škole biće danas zatvorene, javlja “Frans 24”, kao i veliki broj apoteka (koje će pokrivati