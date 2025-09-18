Obama: Nakon ubistva Kirka SAD se nalaze na prelomnoj tački

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama izjavio je da se Sjedinjene Države, nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka, nalaze na "prelomnoj tački", dodajući, međutim, da političko nasilje "nije novo" i da se dešavalo u određenim periodima istorije Amerike.

Obama je dodao da, uprkos tome, političko nasilje predstavlja "suprotnost onome što znači biti demokratska zemlja", preneo je danas Gardijan. Tokom obraćanja na skupu u Iriju, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, Obama je osudio političko nasilje, pozivajući na odgovornost u vezi sa fatalnim napadima na Kirka i zakonodavku iz Minesote Melisu Hortman. Ova ubistva označio je kao "tragedije" i naveo da je aktuelni predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp