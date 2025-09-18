Poslovni svet je dugo čekao ovu odluku: Fed konačno snizio kamate

Federalne rezerve danas su odobrile dugo očekivano smanjenje kamatne stope i signalizirale da su još dva na putu pre kraja godine, jer se zabrinutost zbog američkog tržišta rada pojačala.U glasanju 11 prema 1, uz manje neslaganja nego što je Volstrit očekivao, Federalni komitet za otvoreno tržište smanjio je referentnu prekonoćnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena. Time je stopa spuštena u raspon između 4,00% i 4,25%.

Novoimenovani guverner Stiven Miran bio je jedini član koji je glasao protiv smanjenja za četvrtinu poena, umesto toga zalažući se za smanjenje od pola poena. Guverneri Mišel Bouman i Kristofer Voler, za koje se očekivalo da bi mogli da iskažu dodatno neslaganje, oboje su glasali za smanjenje od 25 baznih poena. Sve ih je imenovao predsednik Donald Tramp, koji je mesecima vršio pritisak na Fed da ne snižava kamatne stope samo u tradicionalnim koracima od četvrt