Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću: U Novom Sadu blokiran Varadinski most

U više gradova u Srbiji večeras je organizovan protest podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Bogdanu Jovičiću koji štrajkuje glađu, i koji je danas prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu. Takođe, večeras je u Mirijevu organizovan protest roditelja đaka koji pohađaju OŠ "Pavle Savić".

Razlog je izbor novog vršioca dužnosti direktora škole, zbog čega jedan broj njih nije poslao decu na nastavu. Nakon skupa u dvorištu škole "Pavle Savić", okupljeni su krenuli u protestnu šetnju. Kolona se kretala Ulicom Koste Nađa, kroz Mihaila Bulgakova, potom Rableovom, pa kroz Mirijevski Venac i Viteza Karađorđeve Zvezde. Njima su se pridružili roditelji i zaposleni Pete beogradske gimnazije, kao i roditelji Vazduhoplovne akademije. Studenti i građani okupili