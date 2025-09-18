Rast indeksa na azijskim tržištima: Nikkei na novom rekordu

Japanski referentni indeks Nikkei 225 porastao je za 1,13% na novi rekord u četvrtak, predvođen dobicima u sektorima nekretnina i tehnologije.

Najveće dobitke predvodila je hemijska kompanija Resonac Holdings, koja je skočila za više od 10%, proizvođač poluprovodnika Screen Holdings, koji je dodao skoro 4,3%, i gigant u proizvodnji pića Kirin Holdings, koji je dobio 4,3%. Ostala tržišta Azijsko-pacifičkog regiona trgovala su mešovito nakon što su Federalne rezerve smanjile svoju referentnu kamatnu stopu, kako se i očekivalo, u sredu, a predsednik Feda Džerom Pauel je opisao taj potez kao „smanjenje