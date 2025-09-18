U više gradova u Srbiji protesti u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću (foto/video)

Blic pre 1 sat
U više gradova u Srbiji protesti u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću (foto/video)

Protesti podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, osumnjičenom za krivično delo nasilničko ponašanje tokom nereda 14. avgusta kada su u Novom Sadu demolirane prostorije SNS, održavaju se večeras u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Užicu.

Nakon produženja pritvora, Bogdan je stupio u štrajk glađu, a juče popodne je iz zatvora u Novom Sadu prebačen u Beogradsku zatvorsku bolnicu. Građani su protestovali i juče, kako bi ga podržali. Objavljena je ruta kojom će se kretati demonstranti u Beogradu. Očekuju se zastoji u saobraćaju. Kolona građana i studenata koja je krenula od Pravnog fakulteta zastala je ispred zgrade Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici. Nezadovoljni građani su zviždali u pištalje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

BLOG Završeni protesti širom Srbije: Studenti izneli 4 zahteva, Vučića vređali u Beogradu, Nišlije jajima gađale prostorije…

BLOG Završeni protesti širom Srbije: Studenti izneli 4 zahteva, Vučića vređali u Beogradu, Nišlije jajima gađale prostorije Pokreta za narod i državu

Nova pre 1 sat
Skup u Nišu – podrška Bogdanu, zahtev za izborima i gađanje jajima prostorija Pokreta za narod i državu

Skup u Nišu – podrška Bogdanu, zahtev za izborima i gađanje jajima prostorija Pokreta za narod i državu

Južne vesti pre 47 minuta
U Nišu bačena jaja na prostorije Pokreta za narod i državu tokom večerašnjeg protesta

U Nišu bačena jaja na prostorije Pokreta za narod i državu tokom večerašnjeg protesta

Rešetka pre 1 sat
(BLOG) Širom Srbije protesti podrške Bogdanu, građani i studenti jedinstveno izneli četiri zahteva

(BLOG) Širom Srbije protesti podrške Bogdanu, građani i studenti jedinstveno izneli četiri zahteva

N1 Info pre 1 sat
N1 Direktno: Srbija stala uz studenta Bogdana

N1 Direktno: Srbija stala uz studenta Bogdana

N1 Info pre 2 sata
U Nišu protest ispred suda u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

U Nišu protest ispred suda u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Nova pre 1 sat
Završen protest u Novom Sadu: Studenti i građani blokirali Most slobode i dve raskrsnice

Završen protest u Novom Sadu: Studenti i građani blokirali Most slobode i dve raskrsnice

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaNišNovi SadŠtrajk glađuSNSKragujevacUžice

Društvo, najnovije vesti »

Rat vlasti protiv Tužilaštva za organizovani kriminal

Rat vlasti protiv Tužilaštva za organizovani kriminal

Radar pre 6 minuta
Parada besmisla

Parada besmisla

Radar pre 7 minuta
Vremeplov: Rođen pisac i političar Jovan Hadžić

Vremeplov: Rođen pisac i političar Jovan Hadžić

RTV pre 6 minuta
(BLOG) Protest „Lance pokidaj“ u više gradova u Srbiji: Studenti izneli četiri zahteva

(BLOG) Protest „Lance pokidaj“ u više gradova u Srbiji: Studenti izneli četiri zahteva

Danas pre 12 minuta
Gašić: Početkom sledeće godine prva generacija koja će služiti obavezni vojni rok

Gašić: Početkom sledeće godine prva generacija koja će služiti obavezni vojni rok

Blic pre 52 minuta