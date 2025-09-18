U više gradova u Srbiji protesti u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću: Objavljena ruta kojom će se kretati u Beogradu, očekuje se zastoj u saobraćaju (foto/video)

Protesti podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, osumnjičenom za krivično delo nasilničko ponašanje tokom nereda 14. avgusta kada su u Novom Sadu demolirane prostorije SNS, održavaju se večeras u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Užicu.

Nakon produženja pritvora, Bogdan je stupio u štrajk glađu, a juče popodne je iz zatvora u Novom Sadu prebačen u Beogradsku zatvorsku bolnicu. Građani su protestovali i juče, kako bi ga podržali. Objavljena je ruta kojom će se kretati demonstranti u Beogradu. Očekuju se zastoji u saobraćaju. Građani i studenti okupili su se u 19.30 časova ispred Palate pravde u Nišu u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću. - Ovaj protest nije samo okupljanje za Bogdana – to je