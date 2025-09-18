Uživo demonstranti upali u ministarstvo, gori u srcu Evrope! Krenuli crni blokovi, počeo je haos od kog su svi strahovali: Opsadno stanje, lete suzavci, 80.000 policajaca na ulicama (foto, video)

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a u Francuskoj je ponovo haos. Masovni protesti širom zemlje su počeli, a očekuje se da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi.

Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda. Sve o protestima u Francuskoj pratite u našem blogu uživo. Na čelu kolone, u visini Bulevara Volter i ulice Oberkampf, okupila se grupa demonstranata obučenih u crno. Čuje se i da skandiraju: "Svi mrze policiju". Zasad nema sukoba, piše "Parizijen". Prema policijskom izvoru, u oblasti Oberkampf trenutno se nalazi oko 200 pripadnika