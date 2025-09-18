Uživo žandarmerija izvela oklopna vozila, opsadno stanje u Parizu! Francuska u plamenu, strahuje se da su crni blokovi na ulicama: Pljušte hapšenja, prosvetari u štrajku, suzavac leti na sve strane (foto, video)

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a u Francuskoj je ponovo haos. Masovni protesti širom zemlje su počeli, a očekuje se da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi.

Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda. Sve o protestima u Francuskoj pratite u našem blogu uživo. Demonstranti, među kojima je najviše železničkih radnika, protestovali su ispred Ministarstva finansija, u dvorištu. Kako je navela pariska policija, posle nekog vremena demonstranti su se razišli, i, kako su dodali, nije bilo povređenih niti materijalne štete. Prema poslednjim