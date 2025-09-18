Uživo žandarmerija izvela oklopna vozila, opsadno stanje u Parizu! Francuska u plamenu, strahuje se da su crni blokovi na ulicama: Pljušte hapšenja, prosvetari u štrajku, suzavac leti na sve strane (foto, video)

Blic pre 2 minuta
Uživo žandarmerija izvela oklopna vozila, opsadno stanje u Parizu! Francuska u plamenu, strahuje se da su crni blokovi na…

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a u Francuskoj je ponovo haos. Masovni protesti širom zemlje su počeli, a očekuje se da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi.

Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda. Sve o protestima u Francuskoj pratite u našem blogu uživo. Demonstranti, među kojima je najviše železničkih radnika, protestovali su ispred Ministarstva finansija, u dvorištu. Kako je navela pariska policija, posle nekog vremena demonstranti su se razišli, i, kako su dodali, nije bilo povređenih niti materijalne štete. Prema poslednjim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Demonstranti upali u francusko ministarstvo! Novi snimci juriša policije u Lionu, u Parizu haos tek počinje, krenula protestna…

Demonstranti upali u francusko ministarstvo! Novi snimci juriša policije u Lionu, u Parizu haos tek počinje, krenula protestna povorka (foto, video)

Kurir pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Haos u Francuskoj: Nemiri u Lionu i Nantu, ima povređenih. Pogledajte kako policija razbija đačku blokadu

BLOG UŽIVO Haos u Francuskoj: Nemiri u Lionu i Nantu, ima povređenih. Pogledajte kako policija razbija đačku blokadu

Nova pre 2 minuta
Policija nema milosti prema demonstrantima: Žestok obračun u Lionu - sve je veći broj uhapšenih (video)

Policija nema milosti prema demonstrantima: Žestok obračun u Lionu - sve je veći broj uhapšenih (video)

Večernje novosti pre 2 minuta
Masovni protesti širom Francuske – najmanje 99 uhapšenih, u Marseju se okupilo 15.000 ljudi

Masovni protesti širom Francuske – najmanje 99 uhapšenih, u Marseju se okupilo 15.000 ljudi

RTS pre 1 sat
Opšti štrajk u Francuskoj zaustavio saobraćaj i zatvorio škole: Demonstranti na ulicama širom zemlje

Opšti štrajk u Francuskoj zaustavio saobraćaj i zatvorio škole: Demonstranti na ulicama širom zemlje

Telegraf pre 56 minuta
Zašto Francuzi štrajkuju i izlaze na ulice?

Zašto Francuzi štrajkuju i izlaze na ulice?

Nova pre 2 sata
Pariz pod opsadom: Veliki protesti u Francuskoj, više od 90 uhapšenih, policija „doliva ulje na vatru“ (VIDEO)

Pariz pod opsadom: Veliki protesti u Francuskoj, više od 90 uhapšenih, policija „doliva ulje na vatru“ (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovažandarmerijaParizpožarFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Uživo žandarmerija izvela oklopna vozila, opsadno stanje u Parizu! Francuska u plamenu, strahuje se da su crni blokovi na…

Uživo žandarmerija izvela oklopna vozila, opsadno stanje u Parizu! Francuska u plamenu, strahuje se da su crni blokovi na ulicama: Pljušte hapšenja, prosvetari u štrajku, suzavac leti na sve strane (foto, video)

Blic pre 2 minuta
Demonstranti upali u francusko ministarstvo! Novi snimci juriša policije u Lionu, u Parizu haos tek počinje, krenula protestna…

Demonstranti upali u francusko ministarstvo! Novi snimci juriša policije u Lionu, u Parizu haos tek počinje, krenula protestna povorka (foto, video)

Kurir pre 2 minuta
Zelenski posetio trupe na liniji fronta u Donjecku; Zaharova: Odgovorićemo na nove sankcije Japana

Zelenski posetio trupe na liniji fronta u Donjecku; Zaharova: Odgovorićemo na nove sankcije Japana

RTS pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Haos u Francuskoj: Nemiri u Lionu i Nantu, ima povređenih. Pogledajte kako policija razbija đačku blokadu

BLOG UŽIVO Haos u Francuskoj: Nemiri u Lionu i Nantu, ima povređenih. Pogledajte kako policija razbija đačku blokadu

Nova pre 2 minuta
"Za sada ne vidim da se od toga odustaje" Lavrov: Tramp napravio važan korak nakon sastanka sa Putinom na Aljasci

"Za sada ne vidim da se od toga odustaje" Lavrov: Tramp napravio važan korak nakon sastanka sa Putinom na Aljasci

Večernje novosti pre 2 minuta