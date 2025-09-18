Američka centralna banka smanjila referentnu kamatnu stopu

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Američka centralna banka smanjila referentnu kamatnu stopu

Federalne rezerve danas su snizile referentnu kamatnu stope prvi put od decembra prošle godine, kako bi podržale posrnulo američko tržište rada.

Centralna banka je smanjila svoju referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procenta, na novi raspon od četiri do 4,25 odsto, prenosi CNN. To je prvo smanjenje kamatne stope u drugom mandatu predsednika Donalda Trampa, nakon devetomesečne pauze izazvane neizvesnošću zbog velikih promena politike federalne administracije. Zvaničnici Feda su rekli da žele prvo da vide efekte Trampove politike, uključujući povećane carine, ali to se nije dopalo Trampu, koji već mesecima
