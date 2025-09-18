Niški studenti u blokadi pozvali na protest podrške privedenom studentu Bogdanu Jovičiću

Studenti koji blokiraju fakultete u Nišu pozvali su sugrađane i kolege na skup podrške privedenom student Bogdanu Jovičiću sutra od 19:30 časova ispred zgrade Osnovnog suda.

Studenti su naveli da to nije okupljanje samo za Bogdana, već borba za sve, za pravo na dostojanstvo, slobodu i pravdu. Podseća se da se Jovičić od petka nalazi u štrajku glađu, nakon što mu je 14. avgusta određen pritvor od 30 dana, a potom 11. septembra produžen za još mesec dana. „Svaki naš skup pokazuje da kriminalni režim nasilja i poniženja ne može da slomi solidarnost i hrabrost slobodnih ljudi. Žrtve autokratskog režima nisu same. Mi ne odustajemo. Mi ne