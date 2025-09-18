Održan skup podrške studentu Bogdanu Jovičiću u Kragujevcu

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Održan skup podrške studentu Bogdanu Jovičiću u Kragujevcu

Kolona građana prošla je večeras centralnim gradskim ulicama od trga Vojvode Radomira Putnika u centru Kragujevca do Palate pravde, kako bi okupljeni izrazili nezadovoljstvo postupanjem pravosudnih organa koji hapse studente, dok se optuženi za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu uglavnom brane sa slobode.

Večerašnji „bliski susret“ građana i policajaca raspoređenih u kordon na ulazu u Palatu pravde protekao je u prijateljskoj atmosferi, a građani su skandirali „sloboda za Bogdana“, „sramota, sramota“, „pumpaj, pumpaj“ i oko 21.30 su se mirno razišli. Pre toga, na Trgu Vojvode Radomira Putnika održan je skup podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu Bogdanu Jovičiću, koji od petka u pritvoru štrajkuje glađu. Okupljeni građani su pravili buku
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću: U Novom Sadu blokiran…

Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću: U Novom Sadu blokiran Varadinski most

Blic pre 6 sati
Protest roditelja u Mirijevu, nepregledna kolona u šetnji

Protest roditelja u Mirijevu, nepregledna kolona u šetnji

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Nije rekla “ne”

Nije rekla “ne”

Velike priče pre 27 minuta
"Brzo zaboravljaju naučeno, ne znaju osnovne stvari": Sve lošiji rezultati đaka u Srbiji na inicijalnim testovima, samo jedan…

"Brzo zaboravljaju naučeno, ne znaju osnovne stvari": Sve lošiji rezultati đaka u Srbiji na inicijalnim testovima, samo jedan predmet im sve bolji

Blic pre 7 minuta
"Džabe ih učim, zaboraviće sve kod prvog butika": Burna rasprava oko toga ko su bolji vozači - muškarci ili žene, a ova…

"Džabe ih učim, zaboraviće sve kod prvog butika": Burna rasprava oko toga ko su bolji vozači - muškarci ili žene, a ova rečenica instruktora vožnje sve je razbesnela

Blic pre 1 sat
Ko na stadionima bije po nalogu vlasti

Ko na stadionima bije po nalogu vlasti

Radar pre 5 sati
Upotreba vojne parade

Upotreba vojne parade

Radar pre 5 sati