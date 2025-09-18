Održan skup podrške studentu Bogdanu Jovičiću u Kragujevcu

Kolona građana prošla je večeras centralnim gradskim ulicama od trga Vojvode Radomira Putnika u centru Kragujevca do Palate pravde, kako bi okupljeni izrazili nezadovoljstvo postupanjem pravosudnih organa koji hapse studente, dok se optuženi za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu uglavnom brane sa slobode.

Večerašnji „bliski susret“ građana i policajaca raspoređenih u kordon na ulazu u Palatu pravde protekao je u prijateljskoj atmosferi, a građani su skandirali „sloboda za Bogdana“, „sramota, sramota“, „pumpaj, pumpaj“ i oko 21.30 su se mirno razišli. Pre toga, na Trgu Vojvode Radomira Putnika održan je skup podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu Bogdanu Jovičiću, koji od petka u pritvoru štrajkuje glađu. Okupljeni građani su pravili buku