Srbija pregovara sa Rusijom o izgradnji nuklearne elektrane

Danas pre 2 sata  |  Biznis.rs
Srbija pregovara sa Rusijom o izgradnji nuklearne elektrane

Srpske vlasti i ruska državna korporacija Rosatom započeli su razgovore o projektu izgradnje nuklearne elektrane u Srbiji, izjavio je ambasador Srbije u Moskvi Momčilo Babić za tamošnji medij Izvestija.

On je istakao da se napredak može očekivati u narednim godinama, prenosi Biznis.rs. „Ozbiljno razgovaramo sa Rosatomom. Mislim da nema bolje kompanije na svetu za izgradnju nuklearne elektrane. Uveren sam da će u narednim godinama biti pomaka, jer nam je potrebna električna energija. To ćemo svakako uraditi“, poručio je Babić. Portal podseća da je Skupština Srbije u novembru 2024. ukinula moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, koji je bio na snazi od 1989.
