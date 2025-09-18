Završena blokada Varadinskog mosta i četiri raskrsnice u Novom Sadu (VIDEO)

Završene su blokade koje su držali građani u Novom Sadu, na Bulevaru Mihaila Pupina kod zgrade Banovine – Pokrajinske Vlade i Varadinskog mosta.

Okupljeni su nakon protesta ispred zgrade suda, krenuli ka Banovini i jedan sat blokirali Bulevar Mihaila Pupuna i Varadinski most, bilo je mirno, a skup je obezbeđivala saobraćajna policija, javlja dopisnik Bete. Studenti u blokadi pozvali su građane da sutra, u četvrtak, u 11.30 ponovo dođu ispred zgrade suda i poručili da je večeras bila samo „blokada upozorenja“. Nešto ranije, održana održana je tribina u Kampusu novosadskog Univerziteta o suzavcu CN koji je
