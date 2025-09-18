Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: "Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju"

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i pomoćnikom ministra odbrane Nenadom Miloradovićem i istakao da će na vojnoj paradi u subotu građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju.

Vučić je na Instagramu buducnostsrbijeav naveo da su u toku poslednje pripreme za vojni defile u subotu, 20. septembra. "U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija", naveo je predsednik Vučić. Velika vojna parada „Snaga jedinstva“ povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biće održana 20. septembra sa početkom u 11 časova, na prostoru kod