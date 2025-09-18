Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: "Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju"

Dnevnik pre 1 sat
Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: "Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju"

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i pomoćnikom ministra odbrane Nenadom Miloradovićem i istakao da će na vojnoj paradi u subotu građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju.

Vučić je na Instagramu buducnostsrbijeav naveo da su u toku poslednje pripreme za vojni defile u subotu, 20. septembra. "U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija", naveo je predsednik Vučić. Velika vojna parada „Snaga jedinstva“ povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biće održana 20. septembra sa početkom u 11 časova, na prostoru kod
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Vučić o predstojećoj vojnoj paradi: “Građani će videti snažnu i moćnu srpsku armiju”

Vučić o predstojećoj vojnoj paradi: “Građani će videti snažnu i moćnu srpsku armiju”

Serbian News Media pre 40 minuta
Specijalne jedinice Vojske Srbije marširaju! Sve je spremno, svi će videti u subotu snažnu srpsku armiju (video)

Specijalne jedinice Vojske Srbije marširaju! Sve je spremno, svi će videti u subotu snažnu srpsku armiju (video)

Alo pre 1 sat
Srpska armija spremna za Vojnu paradu! Na ulicama Kobre, Lazar 3 i specijalna vozila pešadije! (video)

Srpska armija spremna za Vojnu paradu! Na ulicama Kobre, Lazar 3 i specijalna vozila pešadije! (video)

Alo pre 1 sat
Vučić na sastanku sa vojnim vrhom države: Ovo je poručio građanima

Vučić na sastanku sa vojnim vrhom države: Ovo je poručio građanima

Telegraf pre 1 sat
Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju

Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju

RTV pre 2 sata
"Građani će moći da vide snažnu i moćnu armiju": Uoči vojne parade, Vučić se sastao sa Gašićem i Mojsilovićem

"Građani će moći da vide snažnu i moćnu armiju": Uoči vojne parade, Vučić se sastao sa Gašićem i Mojsilovićem

Blic pre 2 sata
Vučić: U subotu će građani imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju

Vučić: U subotu će građani imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeVojna paradaBratislav GašićVojska SrbijeBratislava

Ekonomija, najnovije vesti »

EKSKLUZIVNO! Do kraja godine "vraća" se Rudnik lignita Mazgoš kod Dimitrovgrada. Investitor Vuković BENZ doo Veternik!

EKSKLUZIVNO! Do kraja godine "vraća" se Rudnik lignita Mazgoš kod Dimitrovgrada. Investitor Vuković BENZ doo Veternik!

Plus online pre 5 minuta
Država u utorak nije uspela da proda ni polovinu ponuđenih obveznica: Spremnost investitora da finansiraju srpski dug deluje…

Država u utorak nije uspela da proda ni polovinu ponuđenih obveznica: Spremnost investitora da finansiraju srpski dug deluje sve manja

Nova ekonomija pre 15 minuta
EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

Forbes pre 5 minuta
Meta i Zakerberg predstavili nove AI „igračke“

Meta i Zakerberg predstavili nove AI „igračke“

Bonitet pre 30 minuta
Baby Food Factory među 15 odsto najodrživijih kompanija na svetu

Baby Food Factory među 15 odsto najodrživijih kompanija na svetu

Nedeljnik pre 20 minuta