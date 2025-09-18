Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić sa Gašićem i Mojsilovićem: Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i pomoćnikom ministra odbrane Nenadom Miloradovićem i istakao da će na vojnoj paradi u subotu građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju.

Vučić je na Instagramu "buducnostsrbijeav" naveo da su u toku poslednje pripreme za vojni defile u subotu, 20. septembra. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija", naveo je predsednik Vučić. Velika vojna parada "Snaga jedinstva" povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i
