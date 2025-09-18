Dnevni horoskop za 18. septembar: Ovnove očekuje finansijski dobitak, Blizance poklon od parntera, a Škorpije...

Kurir pre 1 sat
Dnevni horoskop za 18. septembar: Ovnove očekuje finansijski dobitak, Blizance poklon od parntera, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 18. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje znake horoskopa ovog četvrtka. OVAN Planetarni aspekti doneće vam energiju novog početka na poslovnom planu, pa je moguća nova saradnja. Očekuje vas vanredni finansijski dobitak. Partner vam danas može prirediti neko lepo iznenađenje. Romantično veče udvoje. Izbegavajte zatvorene i zagušljive prostorije. BIK Ovaj dan vam donosi završetak rada
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop za četvrtak, 18. septembar

Dnevni horoskop za četvrtak, 18. septembar

Moj Novi Sad pre 1 sat
Dnevni horoskop za 18. septembar 2025: Devica primećuje ključnu grešku, Jarca čeka napredak, a vas?

Dnevni horoskop za 18. septembar 2025: Devica primećuje ključnu grešku, Jarca čeka napredak, a vas?

Mondo pre 2 sata
Horoskop za četvrtak, 18. Septembar Lav dobijaju ponudu koja se ne odbija, Jarac pravi fatalnu grešku, Rak bezočno flertuje

Horoskop za četvrtak, 18. Septembar Lav dobijaju ponudu koja se ne odbija, Jarac pravi fatalnu grešku, Rak bezočno flertuje

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HoroskopDnevni Horoskopastrologija

Zabava, najnovije vesti »

Velika dilema: Odmor na moru ili odmor na jezeru

Velika dilema: Odmor na moru ili odmor na jezeru

Forbes pre 19 minuta
„Jedna bitka za drugom“, sa Dikaprijom u glavnoj ulozi, dobija pohvale da je remek-delo

„Jedna bitka za drugom“, sa Dikaprijom u glavnoj ulozi, dobija pohvale da je remek-delo

Forbes pre 19 minuta
Maja Marinković grca u suzama zbog reči Uroša stanića: Učesnik Elite joj sasuo sve u lice "Ti si depresivna, željna ljubavi i…

Maja Marinković grca u suzama zbog reči Uroša stanića: Učesnik Elite joj sasuo sve u lice "Ti si depresivna, željna ljubavi i pažnje..."

Kurir pre 14 minuta
Optička iluzija zbunila hiljade ljudi: Šta vi vidite na ovoj fotografiji? Svinja nije tačan odgovor

Optička iluzija zbunila hiljade ljudi: Šta vi vidite na ovoj fotografiji? Svinja nije tačan odgovor

Blic pre 19 minuta
Marija Kilibarda podelila neodoljive slike sa ćerkicom: Zajedno i u restoranu, i na plaži, i u vodi - voditeljka razvukla…

Marija Kilibarda podelila neodoljive slike sa ćerkicom: Zajedno i u restoranu, i na plaži, i u vodi - voditeljka razvukla najveći osmeh dok čvrsto grli malu Senju (foto)

Blic pre 19 minuta