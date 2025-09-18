Dnevni horoskop za 18. septembar: Ovnove očekuje finansijski dobitak, Blizance poklon od parntera, a Škorpije...

Dnevni horoskop za 18. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje znake horoskopa ovog četvrtka. OVAN Planetarni aspekti doneće vam energiju novog početka na poslovnom planu, pa je moguća nova saradnja. Očekuje vas vanredni finansijski dobitak. Partner vam danas može prirediti neko lepo iznenađenje. Romantično veče udvoje. Izbegavajte zatvorene i zagušljive prostorije. BIK Ovaj dan vam donosi završetak rada