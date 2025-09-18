Najmlađi Švajcarci priredili praznik kreativnosti i druženja: Šetnja kostimiranih mališana obeležila Dan porodice

Oni se svake godine pripremaju za taj dan. Tema je uvek nova, ali je suština ista, dan je posvećen porodici, a performans pripremaju najmlađi Švajcarci, predškolci i osnovci predvođeni vaspitačima i nastavnicima. Ovogodišnji performans posvećen je starijim ljudima, bakama i dedama, ali i astronautima, vikinzima i omiljenim likovima iz dečjih crtaća. Kostimirani sa svojim vaspitačima i nastavnicima najmlađi predškolci i osnovci prošetali su centralnim ulicama grada.