Kurir pre 44 minuta
Pilot projekat u starom gradu: Čistije ulice uz odgovorno vlasništvo pasa

Gradska opština Stari grad u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i udruženjem „Animal Rescue Serbia” pokreće pilot projekat uklanjanja psećeg izmeta sa javnih površina, sa ciljem unapređenja čistoće i bezbednosti u ovom delu grada.

Predsednik opštine Radoslav Marjanović naglasio je da pseći izmet može sadržati mikroorganizme i parazite opasne i za ljude i za životinje, zbog čega je važno da vlasnici redovno čiste za svojim ljubimcima. Kako je istakao, u kasnijim fazama projekta sprovodiće se i stroža kontrola, uključujući novčane kazne za neodgovorne vlasnike. Projekat podržavaju JKP „Veterina Beograd”, „Zelenilo-Beograd”, „Gradska čistoća”, Školska uprava Beograd, Gradski zavod za javno
Pilot projekat u starom gradu: Čistije ulice uz odgovorno vlasništvo pasa

Kurir pre 44 minuta
