Lokalni mediji reaguju na izveštaj o "srpskom Majdanu" i pitaju - kako mali portali dovedu pola miliona ljudi na ulice

Na godišnjicu pada nadstrešnice, ako je verovati saopštenju Ruske spoljne obaveštajne službe, u Srbiji se priprema Majdan.

Među onima koji u svemu tome učestvuju, označeni su i mediji, pa čak i oni lokalni, koji se optužuju za "trovanje omladine". Sagovornici N1 - predstavnici tih medija pitaju: kako jedan mali portal sa lokalnim temama može da utiče na to da na ulicu izađe pola miliona ljudi? Nije nikakva tajna da se fondovi Evropske unije koriste i za medije. Koristi ih, uostalom, i sama vlast u Srbiji. S tim što mediji to moraju da čine po svim pravilima vidljivosti. Zato su optužbe