Kapiten Srbije zagrmeo: „Da li je mnogo da dobiju podršku svog naroda?“

Nova pre 2 sata  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Kapiten Srbije zagrmeo: „Da li je mnogo da dobiju podršku svog naroda?“

Marko Ivović, kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije, oglasio se nakon pobede nad Brazilom na Svetskom prvenstvu.

Srbija je savladala Brazil u četvrtak sa 3:0 u setovima i zauzela prvo mesto u grupi na Svetskom prvenstvu koje se igra na Filipinima. „Jedna lasta ne čini proleće… Današnja pobeda je pobeda pojedinaca, ne sistema.. Jedna mala četa koja je ostavljena, relativno sama, je uspela da težim putem ‘preživi’ i plasira se u drugi krug Svetskog prvenstva! Nisu nam velika očekivanja, ali želja, vera i cilj, jeste. Dobrodošao je svako ko je tu da prati i podrži… Ali to ne bi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Emotivni Jovović poručio navijačima: "Izvinite što vas nekad nerviramo"

Emotivni Jovović poručio navijačima: "Izvinite što vas nekad nerviramo"

Sportske.net pre 21 minuta
Odbojkaški haos! Olimpijski šampion izbačen sa Svetskog prvenstva!

Odbojkaški haos! Olimpijski šampion izbačen sa Svetskog prvenstva!

Večernje novosti pre 36 minuta
Srbija je čudo! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... Najbolja! Evo s kim igra u osmini finala!

Srbija je čudo! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... Najbolja! Evo s kim igra u osmini finala!

Večernje novosti pre 1 sat
Kakav termin! Evo kada Srbija igra osminu finala na Svetskom prvenstvu u odbojci!

Kakav termin! Evo kada Srbija igra osminu finala na Svetskom prvenstvu u odbojci!

Večernje novosti pre 36 minuta
Kapiten Srbije nakon pobede i prolaza dalje: „Jedna mala četa je ostavljena sama“

Kapiten Srbije nakon pobede i prolaza dalje: „Jedna mala četa je ostavljena sama“

Hot sport pre 1 sat
Kapiten Srbije posle velike pobede nad Brazilom: Jedna lasta ne čini proleće…

Kapiten Srbije posle velike pobede nad Brazilom: Jedna lasta ne čini proleće…

Kurir pre 2 sata
Odbojka ovo ne pamti: Libero Srbije usred poena preskočio reklame i otrčao na klupu, usledila senzacija

Odbojka ovo ne pamti: Libero Srbije usred poena preskočio reklame i otrčao na klupu, usledila senzacija

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilMarko IvovićLasta

Sport, najnovije vesti »

Teniskoj legendi dijagnostifikovan rak u najnaprednijoj fazi: „Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista…

Teniskoj legendi dijagnostifikovan rak u najnaprednijoj fazi: „Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista loše“

Danas pre 12 minuta
Liga šampiona: Barselona bez Jamala stigla do tri boda u Engelskoj, Vanja nije mogao sam da spase Napoli

Liga šampiona: Barselona bez Jamala stigla do tri boda u Engelskoj, Vanja nije mogao sam da spase Napoli

Danas pre 12 minuta
Nemir u Borusiji ušao i pre Vlahovića - Girasi ne prašta što nije penaldžija

Nemir u Borusiji ušao i pre Vlahovića - Girasi ne prašta što nije penaldžija

Sportske.net pre 6 minuta
Zvezdin dvojac otišao na pozajmicu u komšiluk

Zvezdin dvojac otišao na pozajmicu u komšiluk

Danas pre 1 sat
Liga šampiona: Aleksandar Stanković odigrao svih 90 minuta u ubedljivoj pobedi Briža i polako izlazi iz senke oca Dejana

Liga šampiona: Aleksandar Stanković odigrao svih 90 minuta u ubedljivoj pobedi Briža i polako izlazi iz senke oca Dejana

Danas pre 2 sata