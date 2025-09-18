Kapiten Srbije zagrmeo: „Da li je mnogo da dobiju podršku svog naroda?“

Marko Ivović, kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije, oglasio se nakon pobede nad Brazilom na Svetskom prvenstvu.

Srbija je savladala Brazil u četvrtak sa 3:0 u setovima i zauzela prvo mesto u grupi na Svetskom prvenstvu koje se igra na Filipinima. „Jedna lasta ne čini proleće… Današnja pobeda je pobeda pojedinaca, ne sistema.. Jedna mala četa koja je ostavljena, relativno sama, je uspela da težim putem ‘preživi’ i plasira se u drugi krug Svetskog prvenstva! Nisu nam velika očekivanja, ali želja, vera i cilj, jeste. Dobrodošao je svako ko je tu da prati i podrži… Ali to ne bi