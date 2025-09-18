Srbija pala na FIBA listi: Posle debakla na Evrobasketu „orlovi“ više nisu drugi

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Srbija pala na FIBA listi: Posle debakla na Evrobasketu „orlovi“ više nisu drugi

Košarkaška reprezentacija Srbije pala je sa drugog na treće mesto na novoj, ažuriranoj FIBA svetskoj rang listi.

Srbija je doživela debakl i ispala u osmini finala Evrobasketa od Finske rezultatom 92:86. Takav rezultat odrazio se i na plasman „orlova“ na FIBA listi. Pred početak šampionata Evrope Srbija je držala drugu poziciju, iza Sjedinjenih Američkih Država, a sada je na tom mestu Nemačka, koja je osvojila Evrobasket. Srbija se spustila na treće mesto, Francuska je četvrta, Kanada peta… Sledi Australija, zatim Španija, Argentina, Litvanija, Brazil… Turska, vicešampion
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Srbija treća na najnovijoj FIBA rang listi

Srbija treća na najnovijoj FIBA rang listi

Sportski žurnal pre 4 minuta
Srbija pala za jedno mesto na Fibinoj rang listi, Turska najviše napredovala

Srbija pala za jedno mesto na Fibinoj rang listi, Turska najviše napredovala

RTS pre 4 minuta
Srbija posle Evrobasketa pala samo jedno mesto na FIFA listi

Srbija posle Evrobasketa pala samo jedno mesto na FIFA listi

Sport klub pre 34 minuta
Draganovi Orlovi „aterirali“ i na FIFA listi

Draganovi Orlovi „aterirali“ i na FIFA listi

Sputnik pre 29 minuta
Odbojkaški haos! Olimpijski šampion izbačen sa Svetskog prvenstva!

Odbojkaški haos! Olimpijski šampion izbačen sa Svetskog prvenstva!

Večernje novosti pre 14 minuta
Srbija pala na FIBA rang listi - debakl na Evrobasketu koštao "Orlove"

Srbija pala na FIBA rang listi - debakl na Evrobasketu koštao "Orlove"

B92 pre 4 minuta
Novi šok u grupi Srbije - Brazil već eliminisan sa Svetskog prvenstva!

Novi šok u grupi Srbije - Brazil već eliminisan sa Svetskog prvenstva!

B92 pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilArgentinaEvrobasketLitvanijaKanadaNemačkaFinskaFIBATurskaŠpanijaFrancuskaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati večiti fudbalski derbi Partizan – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati večiti fudbalski derbi Partizan – Crvena zvezda?

Danas pre 14 minuta
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Sport klub pre 29 minuta
Viša sila: Fudbaleri Monaka krenuli u donjem vešu na meč Lige šampiona

Viša sila: Fudbaleri Monaka krenuli u donjem vešu na meč Lige šampiona

Danas pre 29 minuta
Stanković pred drakonskom kaznom: Rusi ništa ne opraštaju Srbinu!

Stanković pred drakonskom kaznom: Rusi ništa ne opraštaju Srbinu!

Hot sport pre 34 minuta
Ludnica oko Jokića: Odbio produžetak ugovora, tri ekipe hoće da prave super tim oko njega!

Ludnica oko Jokića: Odbio produžetak ugovora, tri ekipe hoće da prave super tim oko njega!

Hot sport pre 24 minuta