Srbija pala na FIBA listi: Posle debakla na Evrobasketu „orlovi“ više nisu drugi

Košarkaška reprezentacija Srbije pala je sa drugog na treće mesto na novoj, ažuriranoj FIBA svetskoj rang listi.

Srbija je doživela debakl i ispala u osmini finala Evrobasketa od Finske rezultatom 92:86. Takav rezultat odrazio se i na plasman „orlova“ na FIBA listi. Pred početak šampionata Evrope Srbija je držala drugu poziciju, iza Sjedinjenih Američkih Država, a sada je na tom mestu Nemačka, koja je osvojila Evrobasket. Srbija se spustila na treće mesto, Francuska je četvrta, Kanada peta… Sledi Australija, zatim Španija, Argentina, Litvanija, Brazil… Turska, vicešampion