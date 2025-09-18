UN i Oksfam: Ugrožena isporuka hrane na severu Gaze, preti glad

ŽENEVA - Agencije Ujedinjenih nacija i humanitarna organizacija Oksfam izrazile su zabrinutost zbog nestašice hrane na severu Pojasa Gaze i navele da se stotine hiljada ljudi suočavaju s glađu nakon što je Izrael prošle nedelje zatvorio jedini aktivni granični prelaz ka tom području.

"Postoji ozbiljna zabrinutost zbog nestašice goriva i zaliha hrane u narednim danima, jer više ne postoji nijedna direktna tačka za ulazak humanitarne pomoći na sever Gaze, a dopremanje iz južnih oblasti postaje sve teže zbog zagušenja puteva i nesigurnosti", navodi se u jučerašnjem saopštenju Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA). Bušra Halidi iz organizacije Oksfam izjavila je da ovaj potez može predstavljati "još jednu strategiju da se