Murinjo: Fenerbahče? Nije moj kulturološki nivo, a ni fudbalski

Novi trener Benfike Žoze Murinjo izjavio je da je portugalski klub njegov nivo i dodao da Fenerbahče to nije bio ni u kulturološkom, ni u fudbalskom smislu.

Murinjo je predstavljen kao novi trener Benfike, a u portugalski klub se vratio posle 25 godina. „Imam toliko emocija, ali verujem da mi iskustvo pomaže da ih kontrolišem. Ja sam trener jednog od najvećih klubova na svetu. Prošlo je 25 godina, ali nisam ovde da slavim svoju karijeru. To je 25 godina u kojima sam imao priliku da radim u najvažnijim klubovima sveta. Nijedan od ostalih velikih klubova koje sam trenirao nije učinio da se osećam toliko počastvovano,