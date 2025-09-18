Murinjo: Benfika je moj nivo, Fenerbahče to nije bio ni kulturološki, ni fudbalski

Benfika se nalazi na četvrtom mestu na tabeli portugalskog prvenstva sa 10 bodova i utakmicom manje, dok je u prvom kolu Lige šampiona poražena na svom terenu od Karabaga sa 3:2 nakon čega je doskorašnji trener Bruno Laž dobio otkaz

Novi trener Benfike Žoze Murinjo izjavio je danas da je portugalski klub njegov nivo i dodao da Fenerbahče to nije bio ni u kulturološkom, ni u fudbalskom smislu. Murinjo je danas predstavljen kao novi trener Benfike, a u portugalski klub se vratio posle 25 godina. - Imam toliko emocija, ali verujem da mi iskustvo pomaže da ih kontrolišem. Ja sam trener jednog od najvećih klubova na svetu. Prošlo je 25 godina, ali nisam ovde da slavim svoju karijeru. To je 25