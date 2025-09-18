Morao je to biti Markus Rašford! Bomba od koje se zatresla Engleska, Hau je pogrešio taktiku protiv Barse

Fudbaleri Barselone savladali su Njukasl junajted na "Sent Džejms parku" rezultatom 1:2 (0:0) u prvom kolu Lige šampiona.

Ne videsmo očaravajuću utakmicu na severoistoku Engleske, ali videsmo čudo momka koji je želeo da polaže mnogima da su se ogrešili o njega. Nikada talenat Markusa Rašforda nije bio upitan, ali radna etika ga je odvraćala od pravog puta. Došla je Barselona i došlo je prvo kolo Lige šampiona koje ga je odvelo baš u domovinu - da utiša buku oko njega. Uspeo je. Hajdemo redom. Fizički, Barselona nije uspevala da parira Njukaslu tokom prvog poluvremena gde nismo videli