Debakl Monaka uz odličnog Stankovića – remi u Kopenhagenu

Sputnik pre 16 minuta
Klub Briž savladao je Monako ubedljivim rezultatom 4:1 u prvom kolu Lige šampiona. Kopenhagen i Bajer Leverkuzen odigrali su nerešeno 2:2.

Susret Kluba Briža i Monaka otvorio je drugi dan prvog kola Lige šampiona, a gosti su upali u problem već u 32. minutu kada je Tresoldi zatresao mrežu za 1:0. Samo sedam minuta kasnije Briž je povećao vođstvo preko Onjedike, a u tom golu učestvovao je i Aleksandar Stanković, sin Dejana Stankovića, koji je prvi udario loptu glavom. Ni to nije bio kraj problemima Monaka. Već u 43. minutu u strelce se upisao i Vanaken za veliku prednost domaće ekipe od 3:0.
RTS pre 6 minuta
Sport klub pre 6 minuta
Nova pre 6 minuta
Sport klub pre 6 minuta
B92 pre 16 minuta
B92 pre 1 minut
Večernje novosti pre 40 minuta
Danas pre 16 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata