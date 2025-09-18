Nije rekla “ne”

Velike priče pre 27 minuta  |  Piše Ana Mitić
Izmena i dopuna srpskog Krivičnog zakonika uvodi krivično delo "obljuba bez pristanka". Ako žrtve nisu pružale otpor, pravosuđe smatra da su se saglasile, što je u suprotnosti sa onim kako zaista reaguju žrtve. U suprotnosti je i sa Istanbulskom konvencijom, koju je naša zemlja potpisala, koja jasno zahteva da nepostojanje pristanka bude sadržano u osnovnoj definiciji krivičnog dela silovanja

To kako neko reaguje ili ne reaguje (i zašto ne reaguje) veoma je važno za razumevanje silovanja kao krivičnog dela. Jer to što nije rekla “ne” i nije pružila otpor, ne znači da je pristala. Većina žena, naročito mlađih, a tek deca, u toj situaciji zaledi se od šoka, straha ili da bi sačuvala svoj život. Mnoge žene su ubijene jer su pružale otpor prilikom silovanja. I to nisu voljne reakcije, pa je zaista glupo pitati zašto osoba koja je silovana nije uradila ovo
Velike priče pre 27 minuta
