Del Pjero i Jildiz protiv Dortmunda - pronađite razliku VIDEO

B92 pre 9 minuta
Juventus je zahvaljujući Dušanu Vlahoviću izbegao poraz od Borusije Dortmund i remizirao rezultatom 4:4 u prvom kolu novog izdanja Lige šampiona.

Srbin je za nešto više od pola sata na terenu postigao dva gola i imao asistenciju u 96. minutu za konačnih 4:4. Međutim, još jedan igrač "stare dame" je obeležio meč, a to je Kenan Jildiz, "desetka" torinskog kluba. Njegovo delo bio je prvi pogodak Juvea, a mnoge je baš taj potez podsetio na gol legendarnog Alesandra Del Pjera protiv istog rivala pre tri pune decenije. Tada mladi "Pinturikio" je sa identičnog mesta pogodio dalji ugao, a i parada tadašnjeg golmana
