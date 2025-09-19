Oglasile se sa venčanja kolega glumaca: Ove dve lepotice su bile među zvanicama - dekoltei pucaju, snimaju se zagrljene, ne zna se koja bolje izgleda (foto)

Blic pre 44 minuta
Oglasile se sa venčanja kolega glumaca: Ove dve lepotice su bile među zvanicama - dekoltei pucaju, snimaju se zagrljene, ne…

Glumci Bojana Đurašković i Marko Milošević izgovorili su juče sudbonosno "da" pred porodicom, prijateljima i kolegama.

Prve fotografije sa svadbe dospele su sinoć do javnosti, a na njima ih vidimo u elegantnim izdanjima. Glumice Isidora Građanin i Antonela Vasić bile su na venčanju, te su se na društvenim mrežama oglasile sa lica mesta. Snimale su se zagrljene, a dekoltei su "pucali"! Obe su zablistale na venčanju, a ne zna se koja je bolje izgledala. Bojana je, inače, bila u venčanici sa cirkonima koja je imala izreze sa strane, dok je Marko bio u sivom odelu. Demonstrirali su i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mladi glumci stali na ludi kamen: Venčanje kao velika žurka - prve slike sa svadbe: Ćerka čuvene glumice u venčanici sa…

Mladi glumci stali na ludi kamen: Venčanje kao velika žurka - prve slike sa svadbe: Ćerka čuvene glumice u venčanici sa izrezima, a mladoženja pokazao umeće na plesnom podijumu

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko Milošević

Zabava, najnovije vesti »

"Godine prolaze, praznici su uvek strašni": Udovica Šabana Šaulića o bežanju od kuće i životu nakon gubitka - evo ko je sve u…

"Godine prolaze, praznici su uvek strašni": Udovica Šabana Šaulića o bežanju od kuće i životu nakon gubitka - evo ko je sve u Šapcu na posebnom koncertu (video)

Blic pre 50 minuta
"Želela je da umre i ode kod sina" Potresna ispovest Bokija 13 uoči godišnjice smrti Marine Tucaković: Došao sam da je…

"Želela je da umre i ode kod sina" Potresna ispovest Bokija 13 uoči godišnjice smrti Marine Tucaković: Došao sam da je poljubim...

Kurir pre 45 minuta
Pozira u tananoj majčici, a ispod ne nosi brushalter: Ćerka Zdravka Čolića zavodi daleko od Beograda - Hana Ikodinović…

Pozira u tananoj majčici, a ispod ne nosi brushalter: Ćerka Zdravka Čolića zavodi daleko od Beograda - Hana Ikodinović oduševljena Larinim izdanjem (foto)

Blic pre 14 minuta
(Video) "kakva si to, kao šaka jada": Milena Ćeranić otkrila šta joj govore na ulici, pa pomenula Zvezde Granda: "To…

(Video) "kakva si to, kao šaka jada": Milena Ćeranić otkrila šta joj govore na ulici, pa pomenula Zvezde Granda: "To takmičenje je izgubilo smisao"

Blic pre 30 minuta
Oglasile se sa venčanja kolega glumaca: Ove dve lepotice su bile među zvanicama - dekoltei pucaju, snimaju se zagrljene, ne…

Oglasile se sa venčanja kolega glumaca: Ove dve lepotice su bile među zvanicama - dekoltei pucaju, snimaju se zagrljene, ne zna se koja bolje izgleda (foto)

Blic pre 44 minuta