Šabanova udovica plače, Uroš Živković je teši: Pevač zagrlio Gocu na koncertu u Šapcu - Hasan Dudić došao nakon zdravstvenih problema, a Ilda održala emotivan govor (video)

Udovica čuvenog pevača Šabana Šaulića, Goca, rasplakala se večeras na specijalnom koncertu u rodnom mestu pokojnog folkera.

Goca i ćerka Sanela pustile su suzu dok je Šabanov kolega Nermin pevao poznatu pesmu "Dođi da ostarimo zajedno". Pevač Uroš Živković grlio je i tešio Gocu, a emotivna scena u Šapcu dotakla je sve na licu mesta. Ilda Šaulić održala je emotivan govor. - Hvala vam sto ne date u zaborav vašeg i našeg Šabana! Hvala dragim kolegama koje su došle ovde večeras da pevaju njegove najleše pesme - rekla je, između ostalog. Detalje sa lica mesta pronaći ćete u videima iznad.