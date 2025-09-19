Tragedija kod Vladičinog Hana: Traktor se prevrnuo: vozaču nije bilo spasa

Blic pre 3 sata
Tragedija kod Vladičinog Hana: Traktor se prevrnuo: vozaču nije bilo spasa

U ranim jutarnjim časovima, oko 7 sati, u selu Prekodolce kod Vladičinog Hana dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada se poljoprivredni traktor, iz za sada nepoznatih razloga, prevrnuo na lokalnom putu kod Vladičinog Hana. Na licu mesta intervenisale su Hitna pomoć i policija, ali nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt vozača. Policija je obavila uviđaj, a telo stradalog je prevezeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti. Uzrok prevrtanja traktora biće poznat nakon detaljne istrage. ( Telegraf)
