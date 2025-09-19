Jak zemljotres kod Kamčatke, izdato upozorenje na cunami

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Jak zemljotres kod Kamčatke, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale registrovan je danas u Tihom okeanu kod ruskog poluostrva Kamčatke, nakon čega je izdato upozorenje na cunami, saopštila je američka geološka služba.

Potres se dogodio u petak u 6:58 po lokalnom vremenu, 128 kilometara istočno od grada Petropavlovsk-Kamčatskija, na dubini od 10 kilometara, zbog čega je američki Centar za upozorenje na cunami izdao upozorenje na moguće razorne talase, prenosi Hina. Posle tog zemljotresa, u narednih 70 minuta registovano je još sedam potresa u rasponu od 5,8 i 4,7 stepeni Rihtera.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Žestoko se tresla kamčatka: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera pogodio Rusiju

Žestoko se tresla kamčatka: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera pogodio Rusiju

Kurir pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresCunami

Svet, najnovije vesti »

Evropska država ubrzano priprema hiljade skloništa: Prioritet na istoku zemlje: Za polovinu stanovništva već spremna mesta za…

Evropska država ubrzano priprema hiljade skloništa: Prioritet na istoku zemlje: Za polovinu stanovništva već spremna mesta za zaštitu

Blic pre 44 minuta
"Gvozdeni zrak" stupa na scenu: Izrael testirao revolucionarni laserski sistem odbrane: Dopuniće postojeće protivraketne…

"Gvozdeni zrak" stupa na scenu: Izrael testirao revolucionarni laserski sistem odbrane: Dopuniće postojeće protivraketne sisteme "Gvozdena kupola", "Davidova praćka" i "Strela"

Blic pre 29 minuta
"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

Blic pre 24 minuta
Makron zapretio Izraelu sankcijama: Tel Aviv održava "trajni rat" u Gazi, vreme je za novu fazu

Makron zapretio Izraelu sankcijama: Tel Aviv održava "trajni rat" u Gazi, vreme je za novu fazu

Kurir pre 44 minuta
Žestoko se tresla kamčatka: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera pogodio Rusiju

Žestoko se tresla kamčatka: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera pogodio Rusiju

Kurir pre 34 minuta