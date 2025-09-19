Jak zemljotres kod Kamčatke, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale registrovan je danas u Tihom okeanu kod ruskog poluostrva Kamčatke, nakon čega je izdato upozorenje na cunami, saopštila je američka geološka služba.

Potres se dogodio u petak u 6:58 po lokalnom vremenu, 128 kilometara istočno od grada Petropavlovsk-Kamčatskija, na dubini od 10 kilometara, zbog čega je američki Centar za upozorenje na cunami izdao upozorenje na moguće razorne talase, prenosi Hina. Posle tog zemljotresa, u narednih 70 minuta registovano je još sedam potresa u rasponu od 5,8 i 4,7 stepeni Rihtera.