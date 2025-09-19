Najduži let na svetu biće još duži, 29 sati u vazduhu

Let koji bi trebalo da postane najduži do sada zabeleženi, zakazan je za 4. decembar 2025. godine.

Trajaće 29 sati, a priprema ga kineska avio-kompanija (China Eastern Airlines). Let će povezati Šangaj i Buenos Ajres. Kratku pauzu let i putnici imaće na Novom Zelandu, u Oklandu Na planiranoj liniji avion će preći više od 20.000 kilometara, što je otprilike polovina obima cele planete. Ovaj let, međutim, neće osigurati titulu najduže direktne letačke rute, jer će avion imati dvosatno zaustavljanje u Oklandu, na Novom Zelandu. Ipak, kako navodi Biznis insajder,