AMSS: Bez zadržavanja na putničkim terminalima, na Batrovcima teretnjaci čekaju 360 minuta

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na izlazu na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila zadržavaju 360 minuta, a na Sremskoj Rači 60 minuta.

Prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Auto-moto savez (AMSS) je saopštio da će granični prelaz Nakovo-Lunga između Srbije i Rumunije raditi neprekidno od danas od 7.00 časova do nedelje 21. septembra do ponoći. Iz AMSS-a napominju da se petkom saobraćaj unutar gradova uvek dodatno pojačava pri čemu na početku dana prvo dolazi do formiranja dužih kolona i sporije vožnje na ulazu u veće