I Orban će antifu proglasiti terorističkom organuzacijom! Mađarski premijer odlučio da "sledi američki model" nakon Trampove objave (foto)

Kurir pre 1 sat  |  Beta-AP)
I Orban će antifu proglasiti terorističkom organuzacijom! Mađarski premijer odlučio da "sledi američki model" nakon Trampove…

Mađarska će po ugledu na američkog predsednika Donalda Trampa označiti pokret Antifa za terorističku organizaciju, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Antifa što je kratko za "antifašistički" je generički termin za krajnje levičarske grupe koje tvrde da su antifašističke. Radi se o grupama koje se surpotstavljaju fašizmu, fašistima i neonacistima, posebno na demonstracijama, a liči više na ideologiju nego na organizaciju, mada su neki preuzeli militantne taktike, piše AP. Orban koji je desničarski populista i snažan saveznik Trampa, rekao je u izjavama za državni radio danas da je "zadovoljan" Trampovom objavom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Oni su teroristi, tuku mirne ljude": Nakon Trampa i Orban hoće da proglasi Antifu terorističkom organizacijom

"Oni su teroristi, tuku mirne ljude": Nakon Trampa i Orban hoće da proglasi Antifu terorističkom organizacijom

Blic pre 41 minuta
Orban želi da Antifa u Mađarskoj bude proglašena za terorističku organizaciju

Orban želi da Antifa u Mađarskoj bude proglašena za terorističku organizaciju

Radio 021 pre 1 sat
Orban: Mađarska će po uzoru na Trampa proglasiti pokret Antifa terorističkom organizacijom

Orban: Mađarska će po uzoru na Trampa proglasiti pokret Antifa terorističkom organizacijom

NIN pre 1 sat
Mađarska će po uzoru na Trampa proglasiti pokret Antifa terorističkom orgnizacijom

Mađarska će po uzoru na Trampa proglasiti pokret Antifa terorističkom orgnizacijom

Novi magazin pre 1 sat
"Antifa je došla u Mađarsku..."

"Antifa je došla u Mađarsku..."

B92 pre 1 sat
Orban ide Trampovim putem: Antifa grupe u Mađarskoj proglasiće za terorističke organizacije

Orban ide Trampovim putem: Antifa grupe u Mađarskoj proglasiće za terorističke organizacije

Telegraf pre 1 sat
Orban kopira Trampa, hoće i on da proglasi Antifu teorističkom organizacijom

Orban kopira Trampa, hoće i on da proglasi Antifu teorističkom organizacijom

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampMađarskaamerikaTeroristisadViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

U Nigeriji izbila epidemija kolere, umrlo 58 ljudi

U Nigeriji izbila epidemija kolere, umrlo 58 ljudi

RTV pre 31 minuta
Crnadak otkrio u kom slučaju bi napustio PDP

Crnadak otkrio u kom slučaju bi napustio PDP

Danas pre 41 minuta
Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća

Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća

Blic pre 21 minuta
Ivaja: Japan neće sada da prizna državu Palestinu, ali priznanje je pitanje vremena

Ivaja: Japan neće sada da prizna državu Palestinu, ali priznanje je pitanje vremena

RTV pre 1 minut
Tramp: Možda treba oduzeti licence televizijama koje me kritikuju

Tramp: Možda treba oduzeti licence televizijama koje me kritikuju

BBC News pre 26 minuta