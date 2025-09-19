I Orban će antifu proglasiti terorističkom organuzacijom! Mađarski premijer odlučio da "sledi američki model" nakon Trampove objave (foto)

Mađarska će po ugledu na američkog predsednika Donalda Trampa označiti pokret Antifa za terorističku organizaciju, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Antifa što je kratko za "antifašistički" je generički termin za krajnje levičarske grupe koje tvrde da su antifašističke. Radi se o grupama koje se surpotstavljaju fašizmu, fašistima i neonacistima, posebno na demonstracijama, a liči više na ideologiju nego na organizaciju, mada su neki preuzeli militantne taktike, piše AP. Orban koji je desničarski populista i snažan saveznik Trampa, rekao je u izjavama za državni radio danas da je "zadovoljan" Trampovom objavom