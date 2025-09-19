Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji uz najavu poslednjeg letnjeg perioda i narednog zahlađenja

Naslovi.ai pre 1 sat
Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji uz najavu poslednjeg letnjeg perioda i narednog zahlađenja

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim vetrom, najavljuje se poslednji letnji period sa temperaturama do 32 stepena, a zatim zahlađenje.

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme nakon hladnog jutra, sa najnižom temperaturom od 5 do 14 stepeni i najvišom dnevnom od 25 do 29 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu i većim gradovima temperature će biti slične, sa jutarnjim temperaturama od 8 do 14 stepeni i dnevnim do 28 stepeni. Beta Mondo Telegraf

Za vikend se očekuje dalji porast temperatura, sa vrednostima oko 30 stepeni, a u nekim delovima i do 33 stepena, dok će oko 25. septembra doći do naglog pada temperature. Vremenski uslovi biće stabilni i suvi, pod uticajem visokog vazdušnog pritiska i anticiklona koji će doneti vedro nebo i mirno vreme. Blic N1 Info Radio 021 Euronews

Jutarnje temperature su niske, u nekim krajevima i ispod 5 stepeni, dok dnevne temperature rastu, stvarajući izražene temperaturne oscilacije između jutra i dana koje mogu prelaziti i 20 stepeni. Ovakve vremenske prilike mogu uticati na biometeorološke uslove, naročito kod hroničnih bolesnika. Telegraf Alo Nedeljnik Danas

Jesen počinje u ponedeljak, 22. septembra u 20.19 časova, a na startu jeseni očekuje nas i letnje vreme sa temperaturama preko 30 stepeni. Nova

Ulazimo u najverovatnije poslednji letnji period ove godine, sa dnevnim temperaturama koje će se kretati od 24 do 29 stepeni, lokalno i do 32 stepena, uz sunčane i tople dane do sredine sledeće sedmice, dok će ciklon sa centrom nad srednjom Evropom povlačiti subtropski vazduh ka Balkanu. Nakon toga se očekuje pogoršanje vremena i jače zahlađenje. Alo Mondo

