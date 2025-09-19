Mančester siti pobedio Napoli u prvom kolu LŠ, Barselona savladala Njukasl uz dva pogotka Rašforda

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su sinoć na svom terenu Napoli 2:0, u utakmici prvog kola Lige šampiona.

Mančester siti je poveo u 56. minutu golom Erlinga Halanda. Fil Foden je uputio jako lukavo visoko dodavanje u prostor za norveškog napadača, koji je potom udarcem glavom lobovao srpskog golmana u ekipi Napolija Vanju Milinković-Savića. Engleski klub je svoje vođstvo uvećao u 65. minutu pogotkom Žeremija Dokua, koji je nakon sjajnog prodora provukao loptu kroz noge Milinković-Saviću i tako postavio konačan rezultat utakmice. Napoli je od 21. minuta igrao sa igračem
