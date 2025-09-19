Uhapšeni glumac je direktor Kraljevačkog pozorišta

Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R.J. (33) uhapšeni su u Čačku zbog sumnje da su zajedno sa još jednom osobom, koja je trenutno u bekstvu, nasmrt pretukli taksistu starog 50 godina.

Vladimir Jocović je poznat u pozorišnim i televizijskim krugovima. Dobitnik je nagrade za najboljeg glumca na Međunarodnom festivalu „Pozorište zvezdarište“ u Beogradu 2011. godine, nagrade „Gran Pri“ za predstavu „San letnje noći“ u Nišu 2012. godine, kao i Pohvale žirija za izuzetno negovanje lepote scenskog govora i pokreta na 40. Internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra u Novom Sadu 2013. Pored pozorišta, Jocović je glumio u popularnim serijama