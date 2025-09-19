Uhapšeni glumac je direktor Kraljevačkog pozorišta

Ozon press pre 1 sat
Uhapšeni glumac je direktor Kraljevačkog pozorišta

Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R.J. (33) uhapšeni su u Čačku zbog sumnje da su zajedno sa još jednom osobom, koja je trenutno u bekstvu, nasmrt pretukli taksistu starog 50 godina.

Vladimir Jocović je poznat u pozorišnim i televizijskim krugovima. Dobitnik je nagrade za najboljeg glumca na Međunarodnom festivalu „Pozorište zvezdarište“ u Beogradu 2011. godine, nagrade „Gran Pri“ za predstavu „San letnje noći“ u Nišu 2012. godine, kao i Pohvale žirija za izuzetno negovanje lepote scenskog govora i pokreta na 40. Internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra u Novom Sadu 2013. Pored pozorišta, Jocović je glumio u popularnim serijama
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

N1 Info pre 30 minuta
"Često je privođen, ima problem sa alkoholom": Glumac osumnjičen za ubistvo taksiste od ranije poznat policiji: "Verenica ga…

"Često je privođen, ima problem sa alkoholom": Glumac osumnjičen za ubistvo taksiste od ranije poznat policiji: "Verenica ga je ostavila"

Blic pre 1 sat
"Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu": Oglasila se prijateljica ubijenog taksiste iz Čačka

"Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu": Oglasila se prijateljica ubijenog taksiste iz Čačka

Mondo pre 39 minuta
Glumac koji je uhapšen zbog ubistva u Čačku od ranije poznat policiji, imao problem sa alkoholom: „Pravio je probleme…

Glumac koji je uhapšen zbog ubistva u Čačku od ranije poznat policiji, imao problem sa alkoholom: „Pravio je probleme, verenica ga je ostavila“

Nova pre 1 sat
"Nisam mogla da naslutim da ga poslednji put vidim" Prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo je osumnjičen glumac…

"Nisam mogla da naslutim da ga poslednji put vidim" Prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo je osumnjičen glumac otkrila šta se dešavalo dan pre ubistva

Kurir pre 45 minuta
"Čak ga je i verenica ostavila, nije mogla da trpi to" Ko je glumac koji je jedan od osumnjičenih za ubistvo taksiste u Čačku…

"Čak ga je i verenica ostavila, nije mogla da trpi to" Ko je glumac koji je jedan od osumnjičenih za ubistvo taksiste u Čačku: "Često je pijan pravio probleme"

Kurir pre 1 sat
V.D. direktora kraljevačkog pozorišta uhapšen zbog ubistva taksiste u Čačku

V.D. direktora kraljevačkog pozorišta uhapšen zbog ubistva taksiste u Čačku

Glas Šumadije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakNišPozorišteNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

"Lorist" od 24. do 28. septembra u Novom Sadu

"Lorist" od 24. do 28. septembra u Novom Sadu

RTV pre 5 minuta
U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

N1 Info pre 30 minuta
"Često je privođen, ima problem sa alkoholom": Glumac osumnjičen za ubistvo taksiste od ranije poznat policiji: "Verenica ga…

"Često je privođen, ima problem sa alkoholom": Glumac osumnjičen za ubistvo taksiste od ranije poznat policiji: "Verenica ga je ostavila"

Blic pre 1 sat
"Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu": Oglasila se prijateljica ubijenog taksiste iz Čačka

"Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu": Oglasila se prijateljica ubijenog taksiste iz Čačka

Mondo pre 39 minuta
"Nisam mogla da naslutim da ga poslednji put vidim" Prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo je osumnjičen glumac…

"Nisam mogla da naslutim da ga poslednji put vidim" Prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo je osumnjičen glumac otkrila šta se dešavalo dan pre ubistva

Kurir pre 45 minuta